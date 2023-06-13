Люксембург признал Голодомор геноцидом украинского народа

Палата депутатов Люксембурга во вторник приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает Европейская правда.

Текст принятой резолюции о признании Голодомора в Украине геноцидом на сайте парламента Люксембурга пока не приводится.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал историческое решение люксембургских депутатов.

"Этот шаг чтит миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора геноцидом продолжает расти" , – написал он в Twitter.

I commend Luxembourg's Chamber of Deputies' historic vote to recognise Stalin's Holodomor of 1932-1933 as genocide against Ukrainians. This step honors millions of victims and restores historic justice. The international acknowledgment of the Holodomor genocide continues to rise. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 13, 2023

В целом Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты почти трех десятков стран мира, в том числе и в Европе.

В течение весны к такому шагу прибегли, среди прочего, нижняя палата парламента Бельгии, парламент Исландии и верхняя палата французского парламента, а также парламент Словении и Палата общин Великобритании.