Люксембург признал Голодомор геноцидом украинского народа

Люксембург признал Голодомор геноцидом украинского народа
Фото: Jebulon

Палата депутатов Люксембурга во вторник приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает Европейская правда.

Текст принятой резолюции о признании Голодомора в Украине геноцидом на сайте парламента Люксембурга пока не приводится.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал историческое решение люксембургских депутатов.

"Этот шаг чтит миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора геноцидом продолжает расти", – написал он в Twitter.

В целом Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты почти трех десятков стран мира, в том числе и в Европе.

В течение весны к такому шагу прибегли, среди прочего, нижняя палата парламента Бельгии, парламент Исландии и верхняя палата французского парламента, а также парламент Словении и Палата общин Великобритании.

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