Удар по Кривому Рогу: Зеленский сообщил новые подробности

В одной из ракет, ударившей по Кривому Рогу, было около 50 компонентов иностранного производства, что свидетельствует о способности России обходить санкции, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Если взять одну из ударивших по Кривому Рогу ракет, то около 50 компонентов в ней, преимущественно микроэлектроника, — произведены в других странах" , — сказал он.

Глава государства отметил, что представители Украины встретились с дипломатами соответствующих государств и передали перечень компаний их стран, поставляющих России компоненты для производства вооружения.

"Есть этот список. Понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. Мы ждем выводов и скорых действий, которые остановят ракетный террор" , — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что экспортный контроль над критическими элементами должен быть усилен.