ISW: Армия РФ остается уязвимой "к точным ударам Украины"
Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что ликвидация российского генерал-майора Сергея Горячева свидетельствует о вероятной переброске войск РФ, а также уязвимости командиров оккупантов "к точным ударам со стороны Украины", сообщает Украинская правда.
Эксперты приняли во внимание информацию российских источников о ликвидации начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.
ISW наблюдал за другими частями Восточного военного округа, в том числе за 58-й общевойсковой армией и 5-й общевойсковой армией, действующими в западной части Запорожской области.
"Сообщение о гибели Горячева в Запорожской области может свидетельствовать о том, что российские войска перебросили части 35-й общевойсковой армии для проведения операций в Запорожской области, а также о том, что некоторые российские чиновники (армии РФ – ред.) продолжают действовать вблизи линии фронта и остаются уязвимыми к точным ударам со стороны Украины", – отмечают в обзоре аналитики.
Аналитики отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и 13 июня достигли дальнейших ограниченных территориальных успехов.
В отчете указывают, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута.
Также она сообщила, что украинские войска продвинулись на 500-1000 метров за последние сутки вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, освободив около трех квадратных километров территории в этом районе.
Кроме того, представитель украинского Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска освободили более 100 квадратных километров территории с начала контрнаступательных операций.
В обзоре упоминают и о том, что президент России Владимир Путин встретился с 18 так называемыми "военкорами".
Основные выводы ISW за 13 июня:
- Украинские войска продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и 13 июня получили дальнейшие ограниченные территориальные достижения.
- Путин встретился с 18 известными российскими так называемыми военными блогерами и "военкорами", чтобы обсудить ход российского вторжения в Украину.
- Российский диктатор обсудил ход украинского контрнаступления и дал понять, что считает, что Россия может пережить военную поддержку Украины со стороны Запада.
- Путин отметил, что он не желает объявлять вторую волну мобилизации или военное положение, несмотря на сохранение своих максималистских целей в Украине.
- Президент РФ пытался успокоить широкое недовольство в российском информационном пространстве относительно ограниченных операций проукраинских сил в Белгородской области, ударов беспилотников по всей России и безопасности границ в целом.
- Он также обсудил важность формализации добровольческих формирований, поддержав меры Министерства обороны России по централизации контроля над операциями в Украине.
- Путин, вероятно, продолжит публично взаимодействовать с прокремлевскими "военными блогерами" и предоставлять им платформу для дальнейшего использования сообщества для расширения своей поддержки среди российских ультранационалистов.
- Российские войска нанесли ракетные удары и удары с беспилотников по всей территории Украины 13 июня.
- Российские власти продолжают выражать растущую обеспокоенность информацией, связанной с российской оборонно-промышленной базой.
- Войска РФ продолжили наземные атаки на Кременском направлении, но не проводили наступательных операций на линии Купянск-Сватово.
- Украинские войска продолжали наступать на северном и южном флангах Бахмутской дуги, а российские войска проводили контратаки в окрестностях Бахмута.
- Российские войска продолжают наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и перебрасывают дополнительные силы из восточной (левобережной) Херсонской области для усиления этого направления.
- Также оккупанты провели ограниченные наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.
- Путин заявил, что с января 2023 года российские военные набрали 150 000 контрактников, а также более 6 000 добровольцев.
- Российские оккупационные чиновники на восточном (левом) берегу Херсонской области, по сообщениям, продолжают эвакуацию, хотя, вероятно, продолжают отказывать в услугах некоторым жителям в затопленных районах.