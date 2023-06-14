Ночная ракетная атака РФ: уничтожено 12 целей врага

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Из акватории Черного моря противник нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" в направлении Одесской области. Три ракеты удалось сбить, одна - попала в гражданский объект.

С восточного побережья Азовского моря противник атаковал 10-ю иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" на юго-восточном направлении. Девять барражирующих боеприпасов были сбиты.

Из Ростовской области РФ оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 с четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Удар нанесен по Донецкой области. Последствия уточняются.