Армия РФ за сутки потеряла почти 700 солдат и 8 танков - Генштаб

Армия РФ за сутки потеряла почти 700 солдат и 8 танков - Генштаб
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за сутки 13 июня Россия потеряла в войне против Украины еще 680 военнослужащих, 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны. 

Общие боевые потери Российской Федерации Генштаб ВСУ с 24.02.22 по 14.06.23 оценивает так:

  • личного состава – порядка 217 330 (+680) человек ликвидировано,
  • танков – 3 943 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 653 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 3 783 (+17) ед,
  • РСЗО – 603 (+2) ед,
  • средств ПВО – 364 (+1) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 300 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 324 (+15),
  • крылатые ракеты – 1 196 (+13),
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 482 (+9) ед,
  • специальной техники – 516 (+5).

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics