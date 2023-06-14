Армия РФ за сутки потеряла почти 700 солдат и 8 танков - Генштаб

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за сутки 13 июня Россия потеряла в войне против Украины еще 680 военнослужащих, 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны.

Общие боевые потери Российской Федерации Генштаб ВСУ с 24.02.22 по 14.06.23 оценивает так:

личного состава – порядка 217 330 (+680) человек ликвидировано,

танков – 3 943 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 7 653 (+11) ед,

артиллерийских систем – 3 783 (+17) ед,

РСЗО – 603 (+2) ед,

средств ПВО – 364 (+1) ед,

самолетов – 314 (+0) ед,

вертолетов – 300 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 324 (+15),

крылатые ракеты – 1 196 (+13),

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 482 (+9) ед,

специальной техники – 516 (+5).

Данные уточняются.