Армия РФ за сутки потеряла почти 700 солдат и 8 танков - Генштаб
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за сутки 13 июня Россия потеряла в войне против Украины еще 680 военнослужащих, 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны.
Общие боевые потери Российской Федерации Генштаб ВСУ с 24.02.22 по 14.06.23 оценивает так:
- личного состава – порядка 217 330 (+680) человек ликвидировано,
- танков – 3 943 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 7 653 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 3 783 (+17) ед,
- РСЗО – 603 (+2) ед,
- средств ПВО – 364 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 300 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 324 (+15),
- крылатые ракеты – 1 196 (+13),
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 482 (+9) ед,
- специальной техники – 516 (+5).
Данные уточняются.