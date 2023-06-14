Россия ударила ракетами по Донбассу, есть погибшие и раненые

Под утро 14 июня российская армия нанесла ракетные удары по городам Краматорск и Константиновка Донецкой области, известно о трех погибших и трех раненых. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Трое погибших и трое раненых – таковы предварительные данные по потерям среди гражданских в результате утреннего обстрела Донецкой области. Рашисты ударили на рассвете – в 5 утра – направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и раненый – в Константиновке" , - заявил Кириленко.

Прокуратура сообщает﻿, что российские войска обстреляли два города ракетами Х-22 около 5 утра, пока люди спали в своих домах.

В Константиновке погибла 72-летняя женщина, а ее 50-летний зять получил осколочное ранение головы. В Краматорске в собственных домах погибли двое мужчин 53 и 69 лет, еще две соседки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кириленко уточнил, что вражеские ракеты попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке – два разрушены и повреждены 55 домов.

Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Спасательные и коммунальные службы работают на месте российских преступлений, оказывают помощь людям.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).