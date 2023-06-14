США не подтверждают данные об уничтоженной технике в ходе боев в Украине

В Пентагоне пока не имеют подтверждений информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники. Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Европейская правда.

"Я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые видео и изображения. По крайней мере то, что мы видим от россиян, которые обнародовали эти снимки" , – сказала она.

Представительница Пентагона добавила, что в ведомстве продолжают следить за этим.

Сингх также отметила, что Пентагон при выделении военной помощи Украине предусматривает возможные потери техники.

В то же время она не может сказать, будет ли заменяться каждая единица уничтоженной техники.