Тариф на воду. Сегодня в Украине пересмотрят цену для населения

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сегодня должна пересмотреть тарифы на воду, сообщает Новое время.

Повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод планировалось с 1 июня, но вопрос отложили до 14 июня.

Какими будут новые тарифы

Тарифы на холодную воду устанавливаются отдельно для каждого водоканала. Поэтому в разных регионах цены могут отличаться.

По информации РБК-Украина, жителям Одессы планировали увеличить тариф на воду до 44,86 гривен за кубометр с НДС (сейчас 35,15), для жителей Киева — до 40,46 гривен за кубометр с НДС (сейчас 30,38).

В Виннице предлагалось установить тариф на уровне 47,75 гривен за кубометр с НДС (сейчас 25,62), в Луцке — 32,24 гривен за кубометр с НДС (сейчас 28,41), в Днепре — 38,79 гривен за кубометр с НДС (сейчас 31,36).

Самую высокую цену за воду платят в Павлограде Днепропетровской области. Здесь тариф предлагали поднять до 70,62 гривен за кубометр с НДС (сейчас 53,66). Серьезное повышение грозит и жителям Житомира, где тариф на воду планируется повысить на 56% - до 58,6 грн за куб.

Старые тарифы останутся только в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

Цены могут вырасти еще сильнее

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский сообщил, что сейчас на рынке электроэнергии фиксируется существенное колебание цены. При расчете тарифов на воду закладывалась цена на электроэнергию для водоканалов на уровне 3,20 гривен за кВт-ч. Очевидно, что после пересмотра прайс-кепов вырастет цена на рынке электроэнергии, что приведет к еще большему повышению тарифов на воду.

В НКРЭКУ также назвали другие причины повышения тарифов — это уменьшение объемов реализации, которые были учтены в действующих тарифах, а также рост расходов на оплату труда работников водоканалов.

Напомним, ранее сообщалось, что тарифы на холодную воду и водоотвод в крупных городах могут вырасти в среднем на 30%.