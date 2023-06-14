ЕС готовит санкции против Косова – СМИ

Европейский Союз предварительно подготовил санкции против Косова из-за игнорирования Приштиной просьб о немедленных шагах для снижения напряженности на севере страны. Об этом Радио Свобода стало известно из дипломатических источников.

Согласно этим мерам, санкции будут включать приостановление приглашений для участия Косова в мероприятиях высокого уровня и двусторонних визитов со стороны Европейского Союза и стран-членов. Встречи будут проходить только тогда, когда это будет необходимо, чтобы сосредоточиться на решении кризиса на севере Косова и шагах для поиска решения.

Другие мероприятия будут касаться совместной работы групп, существующих между Косовом и ЕС, которые были созданы на основе Соглашения о стабилизации и ассоциации (SAA).

Заседание подкомитета по вопросам торговли, промышленности, таможни и налогов, которое должно было состояться 8 июня, но так и не состоялось, уже приостановлено. Следующее заседание подкомиссии по вопросам юстиции, свободы и безопасности, которое ожидается 21 и 22 июня, а также заседание подкомиссии по вопросам свободы и безопасности. Также будут приостановлены.

Для Косова игнорирование просьб Брюсселя будет иметь также финансовые последствия. Планируется значительное приостановление финансирования со стороны ЕС нескольких проектов, на которые Косово подало предложения в рамках Инвестиционного фонда для Западных Балкан.

Также ЕС, как санкцию против Косова, запланировал уменьшить уровень присутствия в совместных разработках и мероприятиях, в которых участвуют члены правительства Косова. Ожидается, что это мероприятие будет включать встречи в рамках финансового сотрудничества.

Дипломатические источники сообщают, что взаимодействие с косовскими властями во всех этих сферах вернется к нормальному уровню, как только правительство Косова сделает шаги, которых ЕС ожидает в рамках диалога, и которые были высказаны в нескольких публичных заявлениях. Прежде всего, речь идет о выводе специальных полицейских подразделений из муниципальных зданий на севере и объявлении новых местных выборов.

Накануне премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти предложил план разрядки напряженности в отношениях с Сербией и на севере Косова, где преобладает сербское население и после местных выборов продолжаются беспорядки.

Напомним, на промежуточных выборах в северных муниципалитетах Косова в мае, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%. После выборов в сербских общинах вспыхнули протесты. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камней в селе Звечан.