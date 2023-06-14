В ООН предупредили о росте цен на продовольствие из-за подрыва Каховской ГЭС

В ООН заявили, что подрыв и разрушение плотины Каховской ГЭС окажет огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к росту цен на продукты и может вызвать проблемы с питьевой водой для сотен тысяч человек, сообщает Новое время.

Глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс заявил, что влияние на продовольственную безопасность может быть значительным.

"Это житница — весь этот район, спускающийся к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для всего мира. У нас уже есть трудности с продовольственной безопасностью, но я уверен, что цены на продукты обязательно вырастут" , — отметил Гриффитс.

По его словам, «огромные, огромные проблемами при сборе урожая и посеве следующего урожая» почти неизбежны.

"Мы увидим огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность — вот что произойдет" , — добавил Гриффитс.

В плане питьевой воды до 700 000 человек зависели от водохранилища за плотиной. Гриффитс также заявил, что ущерб такого масштаба гражданской инфраструктуре полностью противоречит международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции.

В агентстве подчеркнули, что Украина и Россия являются двумя ключевыми производителями сельскохозяйственной продукции в мире и крупными игроками на рынках пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, рапсового масла, семян подсолнечника и подсолнечного масла.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что подрыв Каховской ГЭС россиянами — это удар по глобальной продовольственной безопасности.