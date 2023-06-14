Украина может полностью легализовать криптовалюты

НКЦБФР завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и изменения в Закон "О виртуальных активах".﻿ Законопроект о налогообложении презентуют 14 июня. Ожидается, что закон примут в сентябре, а заработает он уже со следующего года, сообщает ЛигаБизнес.

Обновленное законодательство о виртуальных активах будет иметь такие ключевые позиции:

в качестве регуляторов рынка будут выступать НБУ и НКЦБФР;

по видам виртуальные активы будут распределяться на три категории: токени электронных денег, токени с привязкой к активам, другие виртуальные активы;

для выпуска токенов с привязкой к активам на торгах эмитент должен быть авторизованным в НКЦБФР юридическим лицом. Для авторизации нужно оформить белую книгу (проспект эмиссии);

ставка налогообложения - 18% из инвестиционной прибыли и военный сбор 1,5%.

Условие для уплаты налога - если общий финансовый результат операций с инвестактивами имеет позитивное значение, а полученные в результате этих операций виртуальные активы находятся в собственности плательщика до 365 дней.

Концепция налогообложения создана по примеру моделей западных стран.

"Если виртуальный актив куплен за 10 000 грн, а продан за 11 000 грн, то облагается налогом разница - 1000 грн" , - объясняет член НКЦБФР Юрий Бойко.

Текст законопроекта был наработан совместно с компанией Ernst and Young и финансовым комитетом Верховной Рады Украины. Для разработки документа в Консультационный Совет вошли также криптобиржи Kuna, WhiteBIT, Binance.