Идеологу "русского мира" объявили подозрение

Российскому пропагандисту и идеологу "русского мира" Александру Дугину объявили подозрение "по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и публичные призывы к геноциду. Об этом сообщили пресс-службы СБУ и ОГП.

"По данным следствия, подозреваемый публично призывал и распространял материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, разжигал национальную вражду. Он также распространял материалы с публичными призывами к геноциду украинского народа" , - заявили в СБУ.

В ОГП сообщили, что с мая 2022 года пропагандист создавал и распространял в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" публикации, в которых призывал "освободить" всю Украину, а не только Херсон и Донбасс. И вместе с Россией и "освобожденной" Украиной создать "Новое государство, настоящую империю, с миссией и духом, православное царство". Он также пропагандировал дальнейшую эскалацию войны.

Кроме того, подозреваемый распространял публикации с призывами уничтожить врага - Украину и ее жителей до последнего, наносить ракетные удары по городам Украины, в частности центру Киева.