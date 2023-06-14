Беларусь начала получать российское ядерное оружие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие; некоторые единицы, по его словам, втрое мощнее атомных бомб, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, сообщает Украинская правда.

Развертывание боеголовок – менее мощного ядерного оружия меньшей дальности, которое потенциально может быть использовано на поле боя, – является первым перемещением Москвой таких боеголовок за пределы России со времен распада Советского Союза.

"У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили от России" , – сказал Лукашенко в интервью российскому государственному телеканалу "Россия-1".

"Бомбы в три раза мощнее, чем те, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки" , – заявил он.

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия, которая сохранит контроль над тактическим ядерным оружием, начнет размещать его в Беларуси после того, как будут готовы специальные хранилища для его хранения.

Лукашенко, близкий союзник Путина, заявил, что его страна имеет многочисленные ядерные хранилища, оставшиеся с советских времен, и восстановила пять или шесть из них.

Он отрицал то, что российский контроль над оружием является препятствием для его быстрого применения, если он почувствует, что такой шаг будет необходимым, заявив, что он и Путин могут позвонить друг другу "в любой момент".

Ранее во вторник он отдельно заявил, что российское тактическое ядерное оружие будет физически развернуто на территории Беларуси "за несколько дней" и что у него есть возможности для размещения ракет большей дальности, если это потребуется.

Лукашенко заявляет, что развертывание ядерного оружия будет служить сдерживающим фактором против потенциальных агрессоров.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории было его требованием к РФ.