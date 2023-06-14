Как изменилась процедура перерегистрации авто в Украине

Ранее Кабмин принял постановление, которым определено, что во время перерегистрации транспортного средства (б/у) проведение экспертного исследования не является обязательным, за исключением ввоза подержанных автомобилей из-за границы впервые, сообщает ЮрЛига.

Об этом напомнили в Департаменте коммуникации МВД и отметили, что таким образом процедура купли-продажи автомобиля становится еще более удобной: необходимо записаться в электронную очередь на конкретно определенную дату и время (онлайн или через терминал) и получить услугу, потратив всего около 25 мин.

Тем не менее, по желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему с выдачей заключения экспертного исследования на бланке учреждения.

Заместитель Главы МВД Богдан Драпятый подчеркнул, что в большинстве случаев нет практической необходимости проводить экспертное исследование автомобиля родителей во время его перерегистрации на детей или родственников или в других подобных случаях.