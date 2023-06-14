СБУ заявила о разоблачении агента РФ, собиравшего данные о контрнаступлении

На Днепропетровщине правоохранители задержали российского агента, который собирал данные о Силах обороны Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщениях Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

Задержанным оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Там он проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

По данным следствия, в конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. По указанию кураторов, фигурант собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте.

Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил "срочное" задание - выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов, заявляют в СБУ.

Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений.

Кроме того, он пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

По данным следствия, фигурант в начале разведывательно-подрывной деятельности поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре. Впоследствии предателя вывели на прямую "связь" с российской военной разведкой. Для коммуникации использовали мессенджер Telegram.

На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.