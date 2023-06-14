Лукашенко: Украина и Россия могли договориться об "аренде Крыма"

Белорусский руководитель Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" утверждает, что на переговорах российской и украинской делегации в марте 2022 года среди предложений по достижению мира обсуждалась аренда Крыма, сообщает Украинская правда.

"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор.

Если бы это сейчас – а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались" , - заявил руководитель Беларуси.

Лукашенко так прокомментировал переговоры, которые шли между РФ и Украиной в марте 2022 года.

По словам беларусского диктатора, его младший сын Николай помог организовать телефонный разговор с Владимиром Зеленским – и после долгой беседы президент Украины согласился провести переговоры с российской стороной на территории Беларуси, а потом их перенесли в Стамбул по настоянию Запада.

Лукашенко добавил, что его сын Николай сейчас учиться в Пекинском университете, но до сих пор подталкивает к организации переговоров.