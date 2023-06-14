В Мелитополе произошел взрыв на железной дороге – Федоров

В результате взрыва 13 июня в оккупированном Мелитополе поврежден участок железной дороги - с рельсов сошли вагоны, которые перевозили похищенную железную руду, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"По уточненной информации, от вчерашнего взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги. Колея выбрала наиболее удачный момент - по ней как раз двигался вражеский поезд из Днепрорудного с похищенной оккупантами железной рудой" , — сообщил он.

По его словам, с рельсов сошли 5 вагонов, также заблокированы 50 метров.

Он добавил, что через Мелитополь везут награбленное из прифронтовых населенных пунктов в сторону Крыма или Новоазовска.