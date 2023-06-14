В Мелитополе произошел взрыв на железной дороге – Федоров
В результате взрыва 13 июня в оккупированном Мелитополе поврежден участок железной дороги - с рельсов сошли вагоны, которые перевозили похищенную железную руду, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"По уточненной информации, от вчерашнего взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги. Колея выбрала наиболее удачный момент - по ней как раз двигался вражеский поезд из Днепрорудного с похищенной оккупантами железной рудой", — сообщил он.
По его словам, с рельсов сошли 5 вагонов, также заблокированы 50 метров.
Он добавил, что через Мелитополь везут награбленное из прифронтовых населенных пунктов в сторону Крыма или Новоазовска.