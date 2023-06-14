На Байдена давят союзники: NYT о членстве Украины в НАТО

Среди стран-членов НАТО вспыхнула дискуссия, оказывающая давление на президента США Джо Байдена, чтобы тот поддержал ускорение членства Украины в Альянсе, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что многие страны, особенно граничащие с Россией, хотят предоставить Украине твердые политические обязательства по членству в преддверии саммита НАТО в следующем месяце в Вильнюсе.

Некоторые предлагают объявить график и конкретные цели для настоящего членства, которое станет возможным после окончания войны, говорят представители администрации Байдена.

Так, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что "единственный шанс для мира в Европе — когда Украина будет у НАТО". Выступая 13 июня на стратегической конференции в Риге, он объяснил, что любой другой результат неизбежно означает, что Россия вернется.

Только Германия полностью встала на сторону Байдена, хотя некоторые из других 29 союзников также сомневаются в готовности Украины полностью присоединиться к Альянсу. Это касается рисков того, что страны НАТО могут быть непосредственно вовлечены в конфликт с Россией в будущем.

По словам одного высокопоставленного чиновника США, принимающего активное участие в дискуссиях, членство Украины стало "всепоглощающей дискуссией" как в Европе, так и внутри администрации Байдена.

Несколько американских чиновников во главе с государственным секретарем Энтони Блинкеном, похоже, считают, что администрация Байдена будет вынуждена более конкретно высказаться по пути Украины в НАТО, даже если невозможно определить дату во время войны.

Ожидалось, что вопрос о пути Украины к членству будет центральным на встрече Байдена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 13 июня.

Глава Альянса предложил США компромиссную позицию, согласно которой Украине не нужно будет проходить стандартный процесс для кандидатов на членство, поскольку она уже воюет с оборудованием и подготовкой НАТО, рассказал источник.

В кратких комментариях журналистам в Белом доме Столтенберг не касался непосредственно членства Украины в НАТО. Он сказал, что на июльском саммите будут даны новые обязательства по увеличению расходов на оборону, и добавил, что новое оборудование и подготовка для украинских сил "вносят изменения в поле боя".

Поэтому ожидается, что в Вильнюсе НАТО представит Украине ряд обязательств от государств-членов по продолжению снабжения оружием, боеприпасами и деньгами в среднесрочной перспективе — независимо от судьбы текущего контрнаступления или календаря выборов.