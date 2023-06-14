Блинкен отправится в Британию обсуждать помощь для восстановления Украины

Государственный секретарь Энтони Блинкен отправится в Лондон, где примет участие в Конференции по восстановлению Украины, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

"В Лондоне госсекретарь примет участие в Конференции по восстановлению Украины, чтобы помочь мобилизовать международную поддержку со стороны государственного и частного секторов" , - говорится в сообщении.

Это должно помочь Украине оправиться от жестоких и продолжающихся атак России. Находясь там, он также встретится с коллегами из Великобритании, Украины и других партнеров и союзников.

Также Блинкен отправится в Пекин и встретится с высокопоставленными должностными лицами Китая. С ними он обсудит важность поддержания открытых линий связи для ответственного управления отношениями США и Китая.