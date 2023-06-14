Блинкен отправится в Британию обсуждать помощь для восстановления Украины
Государственный секретарь Энтони Блинкен отправится в Лондон, где примет участие в Конференции по восстановлению Украины, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.
"В Лондоне госсекретарь примет участие в Конференции по восстановлению Украины, чтобы помочь мобилизовать международную поддержку со стороны государственного и частного секторов", - говорится в сообщении.
Это должно помочь Украине оправиться от жестоких и продолжающихся атак России. Находясь там, он также встретится с коллегами из Великобритании, Украины и других партнеров и союзников.
Также Блинкен отправится в Пекин и встретится с высокопоставленными должностными лицами Китая. С ними он обсудит важность поддержания открытых линий связи для ответственного управления отношениями США и Китая.
"Он также затронет двусторонние вопросы, вызывающие беспокойство, глобальные и региональные вопросы и потенциальное сотрудничество в решении общих транснациональных проблем", - добавили в Госдепе.