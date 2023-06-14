Из освобожденных сел Донецкой области эвакуировали 31 человека — ОВА

Из недавно деоккупированных Вооруженными силами Украины сел в Донецкой области эвакуировали 31 человека. Речь о Благодатном, Сторожевом, Нескучном и Макаровке, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сейчас проходит эвакуация населения, оставшегося в этих населенных пунктах. Общее количество людей, которые доставлены в места, где им оказывается медицинская, психологическая помощь, продукты питания, составляет 30 человек из указанных населенных пунктов, из них один человек с инвалидностью" , - сказал Кириленко.

Он отметил, что для эвакуированных людей, а это в основном пожилые люди, подготовлены места для их длительного пребывания за пределами области. Потому что нет ни одного населенного пункта в регионе, чтобы жизнь и здоровье жителей были бы в безопасности.

"Речь не идет - кто хочет ехать, кто не хочет, всех забираем и эвакуируем. Сначала эвакуируем в определенный стабилизационный пункт на территории области, где им оказывается помощь, и дальше уже за пределы области" , - уточнил глава ОВА.

ВСУ освободили семь населенных пунктов

За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов: