В Мариуполе проверяют детей на причастность к партизанскому движению — Андрющенко

Российские оккупанты настолько опасаются украинских военных, что начали проверять детей Мариуполя на причастность к партизанскому движению, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, ситуация в городе становится с каждым днем все напряженнее. Россияне боятся контрнаступления ВСУ и потому усиливают контроль за гражданским населением.

В этот раз россияне начали проверять местных детей на причастность к партизанскому движению.

Фото: t.me/andriyshTime

Оккупация Мариуполя

С начала полномасштабного вторжения Мариуполь стал одной из главных целей россиян в Донбассе. Город активно обстреливался оккупантами, а в конце 2022 им удалось полностью захватить его. Тогда базировавшиеся на "Азовстале" украинские защитники сдались в плен.

Россия использует Мариуполь как одну из основных точек базирования оккупантов. Там строят в Мариуполе оборонительные сооружения, опасаясь наступления ВСУ. В частности, граждане Беларуси помогают армии РФ и строят фортификационные сооружения в Мариуполе. В то же время в районе завода часто беспокойно и раздаются взрывы. Буквально 5 июня произошел громкий взрыв в районе завода "Азовсталь". В тот день работала ПВО, причем ее установили в жилом массиве города.