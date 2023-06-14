Кадыров заявил, что нашел своего соратника: "Жив и не ранен"

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что депутат Госдумы и его "правая рука" Адам Делимханов - "жив-здоров и даже не ранен", сообщает Украинская правда.

Он уверяет также, что знал с самого начала: ранение Делимханова – "фейковый вброс", однако решил "подлить масла в огонь", чтобы "продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации".

В качестве доказательства Кадыров опубликовал фотографию, на которой он вместе с Делимхановым сидит на травке. Внизу он объясняет, что на снимке они с Делимхановым и другими "героями России" якобы продолжают работать.

Комментарий к снимку гласит, что Делимханов, Кадыров и другие "герои России" якобы продолжают работать. При этом никаких доказательств, что это фото свежее, - нет.

Ранее российские СМИ сообщили, что на территории Украины получил ранение депутат Госдумы и "правая рука" главы Чечни Адам Делимханов. До того в сети даже появилась информация о ликвидации оккупанта.

При этом Кадыров заявил, что он якобы никак не может выйти на связь с Делимхановым.