Маск хочет снова запустить Starship в космос

Владелец компании SpaceX Илон Маск назвал сроки нового испытательного запуска в космос сверхтяжелой ракеты Starship, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом Маск написал в Twitter.

Ракета Starship поднимется в небо во второй раз до конца лета. По словам Маска, компания планирует новый запуск через шесть-восемь недель.

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, 20 апреля совершила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, которая должна в будущем доставить людей на Марс. Однако попытка была неудачной.

После начала запуска Starship стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy - вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса.

Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

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