Совет церквей призывал не узаконивать однополые браки

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций назвал недопустимым изменения в законодательстве об узаконивании однополых партнерств, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении Всеукраинского совета церквей в связи с решением Европейского суда по правам человека по делу "Маймулахин и Маркив против Украины".

"Важно помнить, что решения ЕСПЧ не могут служить основанием для изменения конституционных основ страны. Ни Европейский суд, ни Совет Европы в целом не имеют полномочий изменять законодательство ни одного государства. Хотя упомянутое решение ЕСПЧ является обязательным для выполнения в части выплаты финансовых компенсаций, оно не обязывает Украину изменять законодательство, вопреки существующей Конституции" , — отмечают в Совете церквей.

В Совете церквей отметили, что "международные институции и иностранные партнеры, используя уязвимость и сложную ситуацию в нашей стране, могут пытаться принуждать Украину к законодательным изменениям, чтобы отказаться от своих семейных устоев".

"Инициативы по уравнению однополых сожительств с семьей (формальное узаконение так называемых однополых партнерств, фактическое приравнение их к браку и предоставление им права усыновления) чрезвычайно опасны во время нынешнего демографического кризиса в Украине, который катастрофически обостряется в условиях продолжающейся войны" , — отметили деятели.