На ЗАЭС оккупанты остановили передачу данных об уровне радиации

Российские оккупационные власти РФ остановили автоматическую передачу Украине данных об уровне радиации на Запорожской АЭС с датчиков, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Олег Кориков.

"Две недели назад по команде из Москвы прекратилась автоматическая передача данных с датчиков радиационного мониторинга, расположенных на промышленной площадке Запорожской АЭС. Это неприемлемо и является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности" , – сказал он.

По словам Корикова, специалисты Международного агентства по атомной энергии, находящиеся на территории станции, вынуждены фотографировать или записывать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ.

Он отметил, что позже в штаб-квартире эти данные вводятся в соответствующую систему, к которой имеют доступ все страны-члены МАГАТЭ, в том числе Украина.

По мнению Корикова, такими действиями оккупанты продолжают разрушать принципы безопасности на станции. Исправить ситуацию можно только в случае демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.