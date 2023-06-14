На Днепропетровщине до сих пор сложно с водой после подрыва ГЭС − облсовет

Ситуация с водоснабжением в некоторых районах Днепропетровщины после катастрофы на Каховской ГЭС остается сложной, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук.

"В Никопольском районе ситуация наиболее сложная. Сложно в трех крупных общинах − это Никополь, Марганец, Покров. Там организованы 20-30 точек в каждом городе, где происходит выдача питьевой воды" , — заявил он.

Он добавил, что воду − и питьевую, и техническую − подвозят ежедневно, в том числе и железнодорожным транспортом.

Также Лукашук сообщил, что на Агентство по восстановлению выделили почти 1,5 млрд гривен для того, чтобы построить два новых водопровода, чтобы в дальнейшем обеспечить потребности в воде.