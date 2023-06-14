Нидерланды начнут обучение пилотов на F-16 в ближайшие месяцы
Нидерланды начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшие месяцы и работают с партнерами по созданию учебного центра, сообщает Укринформ.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
"Я проинформировала Палату представителей о новой поддержке Украины. Мы приступим к обучению на F-16 в ближайшие месяцы и работаем с партнерами над учебным центром F-16. Мы также продолжим укреплять противовоздушную оборону Украины", — написала Оллонгрен.
На сайте Министерства обороны Нидерландов отмечается, что подготовка украинских пилотов на F-16 начнется в ближайшие месяцы.
"Нидерланды и несколько европейских стран работают над тем, чтобы как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на F-16. В то же время создается учебный центр в одной из стран Восточной Европы. Нидерланды также в очередной раз вносят свой вклад в усиление ПВО Украины", - заявили в Минобороны.