Кулеба прокомментировал создание Совета Украина-НАТО без шага к членству

Украина в будущем должна стать полноправным членом НАТО, а не просто привилегированным партнером. Поэтому учреждение Совета Украина - НАТО должно сопровождаться четким шагом, который приблизит государство к членству, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Учредить в Вильнюсе Совет Украина - НАТО без решительного шага к членству - все равно что предоставить танк без пушки. НАТО нужна Украина как государство-член Альянса, а не просто привилегированный партнер" , - подчеркнул министр.

Такое заявление Кулебы прозвучало по итогам беседы с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Он также выразил благодарность немецкой стороне за поддержку.

Совет Украина - НАТО

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут договориться о создании Совета Украина - НАТО. По его словам, это укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной. К тому же, это орган, который может принимать решение.

При этом Украина на саммите НАТО в Вильнюсе хотела бы услышать политическое решение о возможности вступления в Альянс после окончания боевых действий и получить "четкий график вступления".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что до вступления нашtve государствe также нужны четкие гарантии безопасности, которые зафиксируют на бумаге.