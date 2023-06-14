Нидерланды отправляют Украине дополнительные системы ПВО

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в среду объявила о вкладе в укрепление противовоздушной обороны Украины на фоне регулярных атак России, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в письме Оллонгрен в парламент Нидерландов.

Среди прочего, нидерландское Министерство обороны приобретет четыре радиолокационные системы пассивного наблюдения VERA-EG стоимостью 150 миллионов евро для Украины.

"Радары могут быть использованы в частности для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей. Таким образом Нидерланды делают свой вклад в интегрированную противовоздушную оборону Украины" , – подчеркнула министр.

Она также напомнила, что министры обороны стран Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании договорились потратить 107 миллиона евро из Международного фонда для Украины на укрепление ПВО Киева.