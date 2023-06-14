МИД Германии: За российский газ мы заплатили нацбезопасностью тройную цену

Безопасность предполагает не только обеспечение обороноспособности государства, но и его экономическую и энергетическую независимость, свободу выбора путей развития, сообщает Укринформ.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе презентации документа "Стратегия национальной безопасности: Интегрированная безопасность для Германии".

"Безопасность означает не только отсутствие войны" , – отметила Бербок.

По ее словам, безопасность – это также свобода организовывать жизнь, экономику по собственному выбору, без политических ограничений и экономических зависимостей.

"Вот почему мы избавляемся от зависимости от энергоносителей из России. За каждый кубометр российского газа мы заплатили национальной безопасностью двойную и тройную цену. В будущем мы будем больше сосредотачиваться на безопасности, когда речь идет о решении по экономической политике" , — заявила глава МИД.

Она добавила, что это касается и того, кому позволено инвестировать в критическую инфраструктуру. В этой связи министр упомянула ситуацию, когда крупнейшие хранилища газа и нефти в Германии оказались в собственности российского Газпрома.

Бербок отметила, что после 24 февраля 2022 года, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, стало понятно, что Европа уязвима, а мир хрупок: "Безопасность в ХХІ веке – это больше чем оборона и дипломатия" .

Бербок в этом контексте упомянула о таких угрозах, как кибератаки, дезинформационные кампании, пандемии, изменения климата и т.д. Новые угрозы комплексны и влияют на все сферы в государстве и экономике, и нужно применять политику "интегрированной безопасности". По словам министра, это означает постоянный учет вопросов безопасности: не только когда речь идет о решении по оснащению Бундесвера, но и о надежности цепей поставок или свободы медиасферы.