Оккупанты обстреляли Черниговскую область, погибла женщина — ОК "Север"

Жительница села Янжуловка Черниговской области, погибла в результате российских обстрелов 14 июня, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Север".

"С 13:40 до 14:35 зафиксировано 13 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе н.п. Янжуловка. В результате обстрела погибла местная жительница. Также повреждения получили два частных дома" , — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что погибшей было 55 лет. В момент обстрела мирная жительница хлопотала по хозяйству.

Всего с начала суток оккупанты по меньшей мере трижды обстреливали приграничные территории Черниговской области. В частности, с 10:50 до 11:03 зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Красный Хутор.

А с 13:30 до 13:50 зафиксировано 4 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Карповичи.

В ОК "Север" отметили, что в обоих случаях информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.