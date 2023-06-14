Генштаб: в течение суток произошло почти 40 боевых столкновений

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВСУ.

Всего в течение суток враг нанес 37 авиационных ударов, также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Беларусь и дальше поддерживает агрессию России против Украины - на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях враг в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Горки Черниговской области и Бударки и Веселое Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Старая Гута, Новая Гута, Середина-Буда, Товстодубово, Бачевск, Поповка, Атинское, Белополье, Шпиль, Павловка, Екатериновка, Ободы, Кондратовка, Мирополье Сумской области; Карповичи, Леоновка Черниговской области, а также Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Берестовому Лиману Первому, Масютовке, Харьковской области и Новоселовской Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационный удар возле Ивановки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Кисловке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Ямполевке, Торскому, Верхнекаменному, Спорному и Серебрянку - Донецкой.

На Бахмутском направлении в сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ягодного и Берховки. Нанес авиационные удары возле Спорного, Раздолевки, Левадного, Краматорска, Константиновки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Авдеевки и Новобахмутовки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Богатырь, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Времовка, Большая Новоселка, Свободное Поле, Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Нескучное, Новый Комар, Макаровка Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Ольговское, Малиновка, Железнодорожное, Егоровка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Волшебное, Белогорье, Омельник, Степное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Новоивановка, Степное, Же запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Ольговка, Казацкое, Николаевка, Новоселка, Тягинка, Ивановка, Понятовка, Новотягинка, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Белозерка, Огромное, Кизомыс.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.