Европарламент осудил подрыв Россией Каховской ГЭС

Депутаты Европейского парламента решительно осудили подрыв дамбы Каховской ГЭС и назвали эти действия военным преступлением России, которое будет иметь последствия, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге.

"Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины" , — говорится в сообщении.

Как отмечается, еще одним ключевым ожиданием членов Европарламента от предстоящей встречи глав государств и правительств ЕС является согласование общей позиции по обновленному Миграционному пакту ЕС, который должен способствовать лучшему обращению с беженцами и укрепить внешние границы Евросоюза.

Среди других тем, которые будут рассматриваться на саммите ЕС, – "зеленая" и цифровая трансформация европейской экономики, принятие поправок в многолетний бюджет ЕС и необходимость реформирования промышленного потенциала Европы.