Утечки на "Северных потоках": в Швеции заявили о заключительной фазе расследования

Расследование утечек на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вступает в заключительную фазу, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил шведский прокурор Матс Люнгквист.

"Я действительно думаю, что мы, возможно, вступаем в заключительную фазу в этом деле. Я надеюсь, что, по крайней мере, этой осенью мы сможем принять решение по вопросу так называемого обвинительного заключения" , - рассказал он.

Люнгквист добавил, что уже встречался со своим немецким коллегой, который также занимается расследованием утечек.

"Я могу сказать, что взрывчатка имеет особый состав, на основании которого можно сделать определенные выводы (о злоумышленнике - ред.)" , - добавил прокурор.

Взрывы на "Северных потоках"

Напомним, в сентябре 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море начались утечки газа. Позже эксперты установили, что причиной оказались взрывы.

Последнее время несколько западных СМИ начали допускать причастность Украины в подрыве "Северных потоков". Президент Владимир Зеленский опроверг такие вбросы, отметив, что "ничего подобного наша страна не делала".