Три страны Европы выделили 65 миллионов евро в спецфонд для Украины

Исландия, Латвия и Нидерланды сделали новые грантовые взносы объемом 65 млн евро в специальный фонд Всемирного банка для поддержки Украины, сообщает Экономическая правда.

Общий объем финансирования URTF достиг более 920 млн долларов.

Как отмечают, эти средства направят прежде всего на восстановление энергетической инфраструктуры, мостов, жилья, школ.

Финансирование из этого фонда получили уже несколько секторальных проектов, сфокусированных на восстановлении энергетической, транспортной инфраструктуры, поддержке системы здравоохранения в условиях войны.

Как анонсировали в конце мая, ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики.