В Минобороны рассказали о девяти днях наступления ВСУ

Российские войска плотно заменяли территории и увеличивают количество обстрелов на фронте, пытаясь остановить украинское наступление, но ВСУ уверенно продвигаются, сообщает Укринформ.

Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Например, на юге наши войска сейчас сталкиваются со сплошным минированием полей, поэтому очень сложно продвигаться. Это, возможно, медленно, если смотреть цифры, но это продвижение уверено. Мы сталкиваемся и с тем, что враг активно применяет ПТУРы и дроны-камикадзе, пытаясь тоже остановить наше наступление и нанести разные повреждения" , - отметила она.

Маляр сказала, что на фронте на сегодня украинские войска находятся и в наступлении, и в обороне на разных направлениях.

"Фактически мы имеем очень жесткий поединок, когда и мы используем свои усилия по возможности как можно больше, и враг концентрирует как можно больше своих усилий, чтобы остановить это (украинское – ред.) наступление. Идет очень серьезное противостояние. Враг увеличивает сейчас количество обстрелов – наносит больше артиллерийских, минометных, авиаударов и таким образом пытается останавливать наше наступление" , - заявила замминистра.

Она проинформировала, что за прошедшую неделю и за два дня на этой неделе продвижение РФ не зафиксировано.

"То есть там, где враг пытается наступать - скажем, Бахмутское направление - там и мы пытаемся наступать. Мы продвигаемся, они - нет, потому что наши войска не дают ему такой возможности" , - сказала Маляр.

Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло 39 боевых столкновений, бои продолжаются.