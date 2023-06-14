На Западе прогнозируют дальнейший прогресс контрнаступления — Sky News

Западные государства оценивают, что с начала контрнаступательных действий украинские силы смогли продвинуться на около семь километров вглубь оккупированных территорий России и освободить по меньшей мере четыре села, сообщает Европейская правда.

Об этом Sky News заявили западные чиновники, ответственные за оборону, на условиях анонимности.

Отмечая успехи Вооруженных Сил Украины, собеседники журналистов предостерегли, что российская сторона в целом хорошо подготовилась к наступательным действиям – именно поэтому продвижение пока является медленным.

"Российские войска в целом хорошо держат оборону со своих хорошо подготовленных позиций и отступают между тактическими линиями. Такой маневренный подход к обороне является сложным для украинцев, а также дорого стоит наступающим силам" , – пояснили они.

Первые контрнаступательные действия, по оценке западных чиновников, являются более чем "зондирующей операцией".

"Это полномасштабное перемещение бронетехники и тяжелого вооружения в российскую зону безопасности и продвижение вперед. Продвижение медленное из-за минных полей и препятствий, на которые они наталкиваются, но это то, чего мы и ожидали. Они будут продолжать продвигаться вперед" , – сказали они.

В то же время собеседники журналистов предупредили, что речь идет о первых днях контрнаступления, и прогнозировать последствия сложно.

"Украина сохраняет преданные, хорошо оснащенные силы, но конфликт, скорее всего, будет характеризоваться изнурительными и затратными боевыми действиями в течение многих месяцев", – добавили собеседники.