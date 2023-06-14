США перебросили на Ближний Восток истребители F-22 из-за активности РФ

Соединенные Штаты переправили на Ближний Восток новейшие истребители F-22. Данное решение связано с повышенной активностью российских сил, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявили в Пентагоне.

"Истребители F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности CENTCOM в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США в связи с поведением российских самолетов в регионе" , - говорится в сообщении.

Там также отметили, что такое поведение РФ непрофессионально.

В июне Соединенные Штаты и Саудовская Аравия возобновили переговоры о возобновлении в Судане режима прекращения огня и перемирия между противоборствующими сторонами. Бои в африканской стране бушуют уже восьмую неделю.

Истребители F-22

Это многоцелевой истребитель пятого поколения производства США, он способен не только бороться с вражескими истребителями, но и совершать наземные атаки, разведку и радиоэлектронную борьбу. По состоянию на 2020 год F-22 и F-35 – единственные серийные самолеты пятого поколения, стоящие на вооружении. Многие государства мира проявляют интерес к F-22, но американское законодательство запрещает экспорт этих самолетов.

В Судане бои продолжаются

Представители Сил быстрого реагирования в воскресенье заявили, что сбили истребитель после того, как армия "нанесла дерзкий удар с воздуха" по позициям их войск в северном Хартуме.

Военный источник сообщил агентству AFP, что самолет китайского производства потерпел аварию недалеко от базы Вади-Сейдна к северу от Хартума из-за "технической неисправности".

Очевидцы рассказали, что видели горящий самолет, летевший с юга на север столицы. Остальные говорили об авиаударах по позициям RSF на востоке города, сообщалось о жертвах среди гражданского населения.

Ситуация в Судане

Боевые действия вспыхнули 15 апреля в столице Судана между армией, возглавляемой фактическим лидером Абдель Фаттам аль-Бурханом, и RSF под командованием его заместителя, который стал соперником Мохамеда Хамдана Дагло.

С тех пор жестокие бои охватили Хартум и регион Дарфур на западе страны, заставляя жителей бежать или разбивать лагеря на несколько недель, поскольку запасы продовольствия и других жизненно важных товаров были истощены.