Полиция показала кадры спасения людей в Краматорске

Патрульная полиция опубликовала видео, на котором спасатели достают из-под завалов людей в Краматорске Донецкой области. В пять утра россияне ударили по городу ракетами Х-22, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, российские ракеты разрушили десятки домовладений, среди которых были и дома патрульных батальона Краматорска и Славянска.

В результате террористического акта РФ два человека погибли, еще двое - получили ранения.

Спасательная операция проходила несколько часов.

На видео - экипаж Игоря Постащука, Евгения Волохи и Андрея Ворончихина, которые первыми прибыли на место и начали спасать людей.

Благодаря слаженным действиям полицейских, спасателей, парамедиков и соседей удалось вытащить из-под завалов женщину и мужчину.

На опубликованном видео спасатели разбирают завалы и достают женщину, которая громко стонет.

Напомним, 14 июня утром российская армия нанесла ракетные удары по городам Краматорск и Константиновка Донецкой области. Три человека погибли и трое ранены.