В Пентагоне назвали приоритеты "Рамштайна": усиление ПВО и других возможностей

Главными темами заседания Контактной группы по обороне Украины, запланированного на четверг, будут усиление ПВО и других возможностей ВСУ как в краткосрочной перспективе, так и в будущем, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона по результатам разговора министров обороны США и Украины перед встречей в формате "Рамштайн".

Обсуждения будут сосредоточены на укреплении противовоздушной обороны Украины и других приоритетных возможностей в ближайшей перспективе, а также на проведении учений и поддержке с целью усиления мощи Украины в долгосрочной перспективе.

Кроме того, сообщается, что глава Пентагона предоставил украинскому коллеге обновленную информацию о помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Алексей Резников со своей стороны ознакомил Ллойда Остина с динамикой на линии фронта в Украине.

Во вторник Соединенные Штаты заявили о выделении дополнительного пакета военной поддержки Украины, предусматривающего немедленные поставки средств ПВО, ракет для HIMARS, снарядов, бронетехники и других вооружений.