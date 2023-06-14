Шольц: Необходимо говорить о гарантиях безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым обсуждение гарантий безопасности Украины. На правительственной пресс-конференции в среду, 14 июня, он заявил, что Берлин уже давно общается об этом со своими важнейшими союзниками, сообщает Deutsche Welle.

По словам Шольца, речь идет и о том, чтобы быть готовыми обеспечить безопасность, когда война России против Украины уже закончится. Канцлер ФРГ подчеркнул, отвечая на вопрос DW, что не может быть речи о том, чтобы "каким-то образом заморозить войну и узаконить российский захватнический набег", как призывают некоторые стороны.

Войну России против Украины Шольц назвал поворотным моментом. Он подчеркнул, что границы не должны передвигаться с применением силы, однако президент России стремится к этому.

"Российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: он имеет такой план по Украине, и, совершенно очевидно, это также его план по Беларуси" , - уверен глава немецкого правительства.

"Вот почему так важно, чтобы мы поддерживали Украину, вот почему так важно, чтобы у нас был очень конкретный разговор о гарантиях безопасности. И именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска" , - отметил Шольц.

Шольц заверил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину, пока это необходимо, пока Украина вынуждена защищаться. В качестве примера поддержки со стороны Берлина он привел решение о ремонте поставляемых Киеву вооружений и испытывающих повреждения на поле боя, в частности, о создании ремонтных центров в Румынии, Словакии и Польше.