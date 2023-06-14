ВСУ пока не выходят на паритет вооружения с Россией — Миноборони

Вооруженные силы Украины пока не вышли на паритет вооружения с Россией. Из-за ежедневных расходов Украине постоянно нужно пополнять запасы оружия.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, основные потребности — это, прежде всего, противовоздушная противоракетная оборона, чтобы закрыть небо. Еще одна "потребность номер один" – дальнобойное оружие. Также требуются боеприпасы: на востоке россияне иногда выстреливают по 70 тысяч снарядов в день. Еще одна из важнейших потребностей – боевая авиация, рассказала Маляр.

"Россияне готовились к этому 30 лет. Мы разоружались – выполняли свои международные обязательства. Они – вооружались. Поэтому выйти с ними на паритет по вооружению крайне сложно. Мы пока не выходим на этот паритет" , — добавила Маляр.

Британская разведка приводит собственные данные по украинскому контрнаступлению и ситуации в Украине относительно оккупированных Россией территорий.