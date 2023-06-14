Швеция отправила Украине партию миноискателей для ликвидации подрыва ГЭС

Швеция отправила Украине 250 миноискателей, чтобы помочь справиться с последствиями подрыва оккупантами Каховской ГЭС, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Швеции.

"Швеция и ЕС решительно осуждают подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Это показывает новый уровень разрушения критической украинской гражданской инфраструктуры" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Швеция будет продолжать решительно поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, и продолжит оказывать давление на Россию. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что оборудование для разминирования, которое отправил Стокгольм, предназначено для гражданского разминирования. Эта операция поможет Украине обезопасить районы, пострадавшие от затопления после взрыва Каховской дамбы.

"Мины, разбросанные после взрыва дамбы в Каховке, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью мирного населения в этом районе. Способность обнаруживать мины - это один из способов защиты гражданских лиц и обеспечения гуманитарного доступа, поскольку плавающие мины и неразорвавшиеся остатки могут перемещаться далеко за пределы пляжей" , - добавил министр.

Ожидается, что 250 миноискателей будет доставлено в Украину в ближайшее время.