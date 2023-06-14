Зеленский обсудил с Дудой о помощь Украине и членство в НАТО

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой, во время которого обсудил с ним военную помощь Украине и будущее членство Украины в НАТО, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения 14 июня.

"Только что говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Часовой разговор − прежде всего тематика безопасности: ситуация на поле боя сейчас, оружие для наших воинов, снаряды. Поблагодарил за выполнение предыдущих оборонных договоренностей" , — сообщил он.

Он также добавил, что в каждом разговоре стороны уделяют значительное внимание долгосрочной безопасности и гарантиям мира − и не только для Украины.

Зеленский подчеркнул, что Польша "вполне реалистично воспринимает потребность Украины в членстве в НАТО". Президент назвал такую потребность объективной и добавил, что вместе с Дудой нарабатывает конкретное содержание для саммита Альянса в Вильнюсе.