Косово закрывает въезд для авто с сербскими номерами: причина
Правительство частично признанного Косово в среду временно запретило въезд на территорию страны автомобилям с сербскими регистрационными номерами после того, как Сербия задержала трех его полицейских, сообщает Европейская правда.
Эту информацию подтвердили в косовском правительстве.
По словам представителя правительства Косово Перпарима Крюезиу, в связи с инцидентом с полицейскими власти решили "усилить решения пограничного контроля".
"Поэтому в качестве неотложного шага было решено запретить въезд транспортных средств с сербскими регистрационными номерами в Косово, пока происходит анализ ответственными за безопасность службами", – добавил он.
Ранее в среду Сербия заявила о задержании трех полицейских Косово, которые якобы несанкционированно зашли вглубь территории страны и имели при себе полную экипировку и GPS-трекеры.
В Косово взамен утверждают, что полицейские не покидали своих постов, а сербские силовики их похитили.