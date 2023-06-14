Косово закрывает въезд для авто с сербскими номерами: причина

Правительство частично признанного Косово в среду временно запретило въезд на территорию страны автомобилям с сербскими регистрационными номерами после того, как Сербия задержала трех его полицейских, сообщает Европейская правда.

Эту информацию подтвердили в косовском правительстве.

По словам представителя правительства Косово Перпарима Крюезиу, в связи с инцидентом с полицейскими власти решили "усилить решения пограничного контроля".

"Поэтому в качестве неотложного шага было решено запретить въезд транспортных средств с сербскими регистрационными номерами в Косово, пока происходит анализ ответственными за безопасность службами" , – добавил он.

Ранее в среду Сербия заявила о задержании трех полицейских Косово, которые якобы несанкционированно зашли вглубь территории страны и имели при себе полную экипировку и GPS-трекеры.

В Косово взамен утверждают, что полицейские не покидали своих постов, а сербские силовики их похитили.