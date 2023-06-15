ВСУ продолжают контрнаступление на трех направлениях – ISW

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях, 14 июня они достигли определенных успехов, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (﻿ISW), сообщает Украинская правда.

Сообщается, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 14 июня, что украинские войска продвинулись от 200 до 500 метров на неустановленных участках Бахмутского фронта и от 300 до 350 метров на неустановленных участках Запорожского направления.

Также в институте отметили, что, согласно сообщениям российских провоенных блогеров, украинские войска продолжают контратаки на северо-западных, северо-восточных и юго-западных окраинах Бахмута.

Кроме того, отметили в ISW, украинские и российские источники сообщили, что бои продолжаются на западе Донецкой области, в частности в районе Макаровки (непосредственно к югу от Великой Новоселки), а также на западе Запорожской области к югу от Орехова.

"Российские военкоры предположили, что сильный дождь и плохая погода на юге Украины могли снизить темп украинских атак, но Маляр подчеркнула, что погодные условия не всегда влияют на украинские наступательные действия.

Спикер оперативно-тактической группировки "Таврическое направление" Валерий Шершень отметил, что украинские силы на Запорожском направлении приоритетно наносят удары по российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ)" , - говорится в сообщении Института.

По оценкам ISW, российские средства РЭБ имеют решающее значение в осложнении украинских атак на этом участке фронта".