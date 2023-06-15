Украина играет роль восточного фланга НАТО – Резников

Украина ожидает, что на саммите в Вильнюсе НАТО внесет ясность относительно ее перспектив стать членом Альянса. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Украинская правда.

Резников заявил, что Украина уже сейчас фактически играет роль восточного фланга НАТО, защищая "демократическую, цивилизованную Европу от варварской России". Министр отметил, что для Украины защита Европы – "не просто абстрактное понятие".

"Мы уже достигли впечатляющих результатов в борьбе с Россией, благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали программы обучения в странах НАТО... Мы будем укреплять такое сотрудничество и в дальнейшем" , - сказал министр.

По словам главы МОУ, теперь "вся страна ждет ясности: когда и как мы станем полноправным членом Альянса".

"Минобороны и ВСУ сейчас стремятся добиться максимальной оперативной совместимости со странами НАТО для наших Вооруженных сил, для наших Сил безопасности и обороны за счет внедрения стандартов НАТО. Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне руководителей государств" , – заявил Резников.

Напомним, Вильнюсский саммит 2023 года – будущий саммит НАТО, который запланирован на 11-12 июля в столице Литвы