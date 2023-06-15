Дефицит внешней торговли Украины с начала года вырос в 40 раз

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2023 года возросло в 39,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. ﻿За четыре месяца с начала года дефицит вырос до $7,04 млрд с $0,18 млрд годом ранее, сообщает Госслужба статистики, сообщает Новое время.

Экспорт товаров из Украины сократился на 19,6% - до $13,33 млрд, в то время как импорт вырос на 21,5% - до $20,37 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-апреле 2023 года составил 0,65 (в январе-апреле 2002 года — 0,99).

Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 218 стран мира.