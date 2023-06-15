Десятки компонентов для "Калибров" поставлены в РФ из других стран – Зеленский

Владимир Зеленский в своём видеообращении﻿ заявил, что мир имеет возможности, чтобы перекрыть пути поставки компонентов для российских ракет. По словам украинского президента, десятки деталей для "Калибров" поставлены в РФ из других стран.

"Сегодня (14 июня – ред.) российские нелюди нанесли очередные ракетные удары по Одессе – из "Калибров". Десятки компонентов этих "Калибров" поставлены в Россию из других стран. Очевидно, что каждый такой путь поставки – это путь усиления террора.

Мир имеет инструменты, чтобы перекрыть все подобные пути – из каждой страны, от каждой компании, чьи компоненты используются российскими производителями ракет" , - отметил президент.

Зеленский отметил, что украинская власть продолжает коммуникацию с партнерами по российскому ракетному производству.

Напомним, Офис президента считает, что нужно усилить санкции против тех, кто помогает России получать иностранные компоненты для производства ракет