Отношение украинцев к московской церкви значительно ухудшилось - опрос

В начале июня 2023 года 85% украинцев считали, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ Московского патриархата. В декабре прошлого года это мнение разделяли 78% респондентов.﻿ Об этом, со ссылкой на данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Кроме того, с 54 до 66% стало больше тех, кто считает, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине. Еще 19% выступают за более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора (в декабре 2022 года - 24%).

В то же время, с 12% до 6% стало меньше респондентов, по мнению которых ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, как и в течение 2022 года, так и сейчас Украинская православная церковь Московского патриархата продолжает деятельность, из-за которой ее восприятие среди населения остается и даже усиливается как "пятой колонны Кремля".

"Рост поддержки полного запрета УПЦ (МП) свидетельствует, что в последних острых противостояниях (например, Киево-Печерская лавра) более убедительными для общественности были аргументы критиков этой церкви. Неспособность на практике доказать подлинность разрыва с РПЦ, последствия деятельности в Киево-Печерской лавре, вялая реакция на своих священнослужителей-предателей и беспомощная тишина в ответ на аннексию своих епархий (например Бердянской) только кристаллизуют негативное отношение к церкви" , - отметил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 года среди 1029 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти две трети украинцев (63%) поддерживают переход на новый церковный календарь, предусматривающий перенос Рождества на 25 декабря.